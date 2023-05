Santa Giustina alza la voce: no alla nuova statale, sì all'ampliamento della Adriatica

Attualità

Rimini

| 09:08 - 29 Maggio 2023

Il cartello stradale di Santa Giustina.

La protesta dei cittadini di Santa Giustina contro la costruzione di una nuova statale nella zona di Rimini sta ottenendo sempre più adesioni. Il progetto prevede la sostituzione di un tratto dell'attuale statale 16, che si estende dal comune di Bellaria Igea Marina fino alla zona sud della provincia di Rimini, attraversando territori agricoli. I cittadini si oppongono principalmente a causa dei potenziali danni ambientali che potrebbero derivare da questa infrastruttura. In risposta alle preoccupazioni sollevate, Anas ha richiesto una proroga per la Valutazione di impatto ambientale e la revisione del finanziamento necessario per il progetto. Allo stesso tempo, i cittadini hanno presentato un'alternativa che prevede l'ampliamento di una porzione dell'attuale statale Adriatica, evitando così la necessità di costruire nuove strade. Tuttavia, il ministero non ha ancora risposto a questa proposta. Per sensibilizzare l'opinione pubblica e mettere pressione sul governo affinché riveda il progetto, i cittadini hanno annunciato l'organizzazione di manifestazioni pubbliche.