Addio Marino Ferri, storica 'penna' del Rimini Calcio e pilastro dell'informazione cittadina

| 08:55 - 29 Maggio 2023

A destra Marino Ferri in conferenza stampa a fianco di Helenio Herrera.



di Riccardo Giannini



Il mondo del giornalismo e del calcio riminese piange la scomparsa di Marino Ferri, pioniere dell'informazione sportiva della città. Marino aveva 89 anni. Veniva dal mondo bancario come Romano Bedetti e insieme furono protagonisti di due grandi esperienze editoriali: Babelis Tv, la terza emittente privata italiana via cavo, dopo TeleDiffusione Italiana e TeleBiella, fondata nel 1971, e Radio Rimini. Nel 1977 Mario, fratello di Marino, fece la radiocronaca da Atalanta dello storico incontro di pugilato tra Alfio Righetti e Leon Spinks. In studio, a coordinare una radiocronaca entrata negli annali (sui social il figlio di Romano, Gianmarco, ne conserva testimonianza), c'erano Bedetti, Marino e Roberto Gabellini.



Ma il ricordo di Marino Ferri è legato soprattutto alla carta stampata.

Insieme a Duilio Cavalli, Fernando Fagnocchi e Amedeo Montemaggi, si occupò dell'edizione riminese del Resto del Carlino. Inoltre fu il corrispondente per il Rimini Calcio per il Corriere dello Sport-Stadio e scrisse diversi pezzi per il Guerin Sportivo.



Il nome di Ferri è legato al Rimini Calcio anche per due pubblicazioni storiche, curate dal giornalista: "Finalmente B", volume che raccontava la storia della società biancorossa dagli albori fino alla prima promozione fra i cadetti, a metà anni '70; "I giorni e le notti del Rimini", per arrivare al 1993.



Marino, che in cielo ritroverà Marina, figlia amatissima, lascia la moglie Carmen, il fratello Mario e il figlio Stefano, a cui ha trasmesso la passione per il calcio e il giornalismo. Stefano è prezioso collaboratore delle nostre testate, Radio Bruno e Altarimini.it, e lo abbracciamo in questo momento di grande dolore. Tutta la redazione porge sentite condoglianze alla famiglia Ferri.