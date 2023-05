Provincia di Rimini esclusa dai primi interventi del governo: Sindaci in attesa di ulteriori misure

Attualità

Rimini

29 Maggio 2023

Alluvione in Alta Valmarecchia.

Il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica, ha chiesto alla senatrice Domenica Spinelli di reperire urgentemente le risorse per riparare le strade danneggiate e garantire la sicurezza delle zone più a rischio.



Questa richiesta è stata fatta durante un incontro a Roma, al quale hanno partecipato anche il sindaco di Montescudo-Monte Colombo, Gian Marco Casadei, e il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi. I comuni di Montescudo-Monte Colombo e San Leo sono tra i cinque territori menzionati in un progetto di decreto formulato dal governo per i primi interventi, (ci sono anche Casteldelci, Sant'Agata Feltria e Novafeltria).



Tuttavia, molti sindaci della provincia di Rimini sono insoddisfatti del livello di supporto offerto e hanno ribadito questa insoddisfazione durante un incontro con l'assessore al bilancio della Regione Emilia-Romagna, Paolo Calvano. Il consiglio comunale di Gemmano ha anche presentato precise richieste alle istituzioni regionali e nazionali, inclusa l'inclusione della provincia di Rimini nel Decreto Ristori e la semplificazione delle procedure per la pulizia dei fiumi.



Nonostante i primi interventi annunciati dal governo, i danni causati dal maltempo sono ancora evidenti in alcune province romagnole. Si spera che un decreto successivo possa estendere le misure di sostegno a un'area più ampia, inclusi tutti i comuni della provincia di Rimini. Al momento, tuttavia, non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito.