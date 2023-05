Calcio giovanile, Rimini Under 15 dà poker all'Avellino: è in semifinale

Sport

Rimini

| 00:48 - 29 Maggio 2023

il Rimini Under 15.





Grande vittoria in trasferta per i ragazzi di Mister Berretta che sul campo dell'Avellino battono per 4 a 0 i padroni di casa ribaltando il passivo di 1-2 della gara d'andata e accedono alla semifinale nazionale.

Le marcature si aprono a fine primo tempo, prima con Nava al 35' che penetra centralmente la difesa avversaria e giunto a tu per tu contro il portiere non sbaglia. Quattro minuti dopo minuti dopo è Mataj a concludere a rete da centro area raccogliendo un cross di Drudi per il 2-0 che chiude la prima frazione. A inizio ripresa l'Avellino cerca di riaprire il match e colpisce anche un palo da azione d'angolo ma al 26' della ripresa è Fontemaggi ad allungare per il Rimini con una perfetta azione di ripartenza che porta i biancorossi sul 3-0. Tre giri di lancetta e la partita va in ghiaccio con Molfetta che cala il poker infilando in porta un cross dalla sinistra di Fontemaggi.

La semifinale sarà disputata contro il Cesena in un doppio confronto di andata e ritorno. Prima gara in casa il 4 giugno e ritorno a Cesena l'11.



Il tabelllino



AVELLINO - RIMINI 0-4



AVELLINO: Dentice, Trevisone (dal 32' st Zarra), Angrisano (dal 35' st Salierno), De Cicco (dal 6' st Terlizzi), Manzo (dal 6' st D'Auria), Aloisi, Santonastaso (dal 35' st Marra), Manuzzi, Napoli (dal 32' st Di Marino), Rosanova, Cavallaro (dal 6' st Trasparente). A disposizione: Venditto, Oliva. Allenatore: Pianese.





RIMINI FC: Perazzi, Cenci (dal 37' st Zammarchi), Drudi, Nava (dal 37' st Grassi), Manzi, Bizzarri, Arlotti (dal 37' st Eco), Scirocco, Di Pollina (dal 11' st Molfetta), Mataj (dal 19' st Fontemaggi), Foschi (dal 19' st Celani). A disposizione: Cherubini, Ramja. Allenatore: Berretta.





Reti: 35' p.t. Nava, 39' p.t. Mataj, 26' s.t. Fontemaggi, 29' s.t. Molfetta



Note. Ammoniti: Terlizzi (A).