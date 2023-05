Calcio Promozione: impresa Novafeltria! Sampierana battuta in casa 3-2

Sport

Cesena

| 18:45 - 28 Maggio 2023



Sampierana - Novafeltria 2-3



SAMPIERANA: Ranieri, Berni, Diversi, Corzani, Quaranta, Rossi, Castagnoli (39' st Lanzi, 47' st Fiaschetti), Petrini, Pippi, Braccini, Pungelli (28' st Quercioli). A disp. Zammarchi, Stoppa, Bravaccini, Canali. All. Barontini.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani (51' st Alpino), Rinaldi, Foschi, Frihat (40' pt Semprini), Baldinini, Collini, Toromani (46' st Fabbri), Vivo (37' st Radici). A disp. Cappella, Valdifiori, Bindi, Giorgini, Nguer. All. Giorgi.

ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 5' pt Pippi, 47' pt Baldinini, 2' st rig. Toromani, 15' st Pippi, 49' st Collini.

AMMONITI: Petrini, Toromani, Braccini, Rinaldi, Foschi.

ESPULSO: Frihat (dalla panchina).



SAN PIERO IN BAGNO Epilogo a sorpresa per il Girone E di Promozione. Il Novafeltria corona una stagione strepitosa, chiusa al terzo posto, vincendo la finale playoff. Dopo aver eliminato il Forlimpopoli, i gialloblu hanno superato 3-2 a domicilio la Sampierana, trovando il gol vittoria al 95' con bomber Collini, uno degli assoluti protagonisti di questa stagione. Alla Sampierana non è bastato un grande Pippi, autore di una doppietta. Il Novafeltria ha trovato il pari con Baldinini, poi è passato in vantaggio a inizio ripresa con un rigore di Toromani. Il pari di Pippi al 65' sembrava segnare definitivamente l'incontro. Ma il Novafeltria ci ha creduto e ha portato a casa una vittoria straordinaria. Non basterà per il salto di categoria: c'è ora la fase extra-girone, poi conterà la graduatoria dei ripescaggi. Ma quanto fatto da questa squadra rimane negli annali del Novafeltria Calcio. Da segnalare inoltre la splendida gara del 2006 Semprini, entrato al 40' per l'infortunato Frihat (poi espulso nel finale dalla panchina).



Eppure per i gialloblu la gara si era messa subito in salita: al 5' Golinucci rinviava di piede addosso a Pippi, gol che nel biliardino verrebbe definito "foto". La Sampierana al 23' coglieva una traversa con Petrini, ma nel recupero del primo tempo sull'asse Toromani-Baldinini il Novafeltria costruiva il pari: angolo del primo, colpo di testa vincente del secondo che ha scavalcato inesorabilmente Ranieri. A inizio ripresa percussione di Toromani, atterrato in area: il centrocampista ha trasformato dal dischetto. A riportare la gara in parità era il solito Pippi, che al 60' si inventava un eurogol, girandosi e infilando magistralmente Golinucci con una bordata imprendibile. Pippi sfiorava la tripletta, poi nel recupero la firma di bomber Collini: il primo tiro di Radici respinto da Ranieri, il secondo dell'attaccante ex Tropical Coriano era invece vincente. Dopo un lungo recupero, è esplosa la gioia del Novafeltria e di mister Giorgi, che può aggiungere un altro grande risultato nel suo personale palmares.