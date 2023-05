Balneazione, partono i controlli delle qualità delle acque

Attualità

Emilia Romagna

18:45 - 28 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Come ogni anno, al via i controlli della qualità delle acque di balneazione sul litorale emiliano-romagnolo.



Per la stagione balneare 2023 – che inizia ufficialmente il 2 giugno in corrispondenza dell'avvio dell'attività di salvamento - il primo campionamento sarà effettuato il 30 maggio, ne seguiranno altri due entro il mese di settembre.



Il monitoraggio delle acque di balneazione è affidato ad Arpae Emilia-Romagna, che effettua il prelievo dei campioni e le analisi microbiologiche presso il Laboratorio della Struttura Oceanografica Daphne di Cesenatico.



I campionamenti sono effettuati secondo il programma di monitoraggio stabilito dalla Regione Emilia-Romagna e trasmesso al Ministero della Salute e alla Commissione Ue, prima dell'inizio della stagione balneare.



I 98 punti di monitoraggio per le acque di balneazione lungo il litorale dell'Emilia-Romagna, sono fissati dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento.