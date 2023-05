Meteo: sul riminese variabilità, qualche piovasco e temperature in media

Attualità

Rimini

| 17:04 - 28 Maggio 2023

FOTO Afrika Beach Igea Marina.





Giornate variabili e con temperature in linea con le medie del periodo, qualche breve rovescio pomeridiano nell'entroterra.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 28/05/2023 ore 14:00





Lunedì 29 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: poco nuvoloso con precipitazioni assenti salvo brevi piovaschi pomeridiani nelle zone montane.

Temperature: minime comprese tra +11 e +14 gradi. Massime in calo comprese tra +22 e +25 gradi.

Venti: deboli da Nord-Est,

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 30 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse dal tardo mattino in movimento dalla costa verso l'entroterra, qui a carattere di rovescio nel pomeriggio. Asciutto in serata.

Temperature: minime comprese tra +12 e +15 gradi. Massime fino a +22 e +24 gradi.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 31 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti sulle zone interne. Sviluppo di rovesci già dal mattino inizialmente su costa e pianura ed in movimento nel pomeriggio sulle zone di entroterra. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +12 e +16 gradi. Massime in lieve calo comprese tra +20 e +23 gradi.

Venti: deboli e variabili.

Mare: mosso o poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA L'inizio di Giugno rimane ancora molto incerto: una lacuna barica presente sul Mediterraneo non garantisce condizioni di stabilità. Il primo weekend di Giugno dunque, sarà probabilmente caratterizzato da variabilità con rovesci e locali temporali, più probabili nelle zone di entroterra.

