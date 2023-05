A Rimini antipasto d'estate: primi bagni e gente in spiaggia

Attualità

Rimini

| 14:31 - 28 Maggio 2023

Bagnanti al bagno 26 di Rimini. In gallery il Bagnino d'Italia Gabriele Pagliarani.





Ancora l'effetto disdette si sente. Ma, complice anche una domenica di sole e bel tempo, la stagione balneare è di fatto partita. La spiaggia torna a popolarsi di locali e turisti, anche stranieri. Fra gli operatori traspare fiducia, soprattutto in vista del ponte del due giugno in cui è attesa l'invasione del popolo di Vasco per l'anteprima del tour dedicata al fan club e del RiminiWellness. Gli stabilimenti sono tutti pronti, sulla battigia non è rimasto nemmeno un ramo portata dalla mareggiata del 16 maggio e c'è anche chi si è concesso il primo bagno. L'alluvione "fisicamente" è lontana, ma il pensiero dei territori più martoriati rimane nella mente degli operatori turistici, come evidenzia Gabriele Pagliarani, socio titolare del bagno 26: "Non è uno spirito festoso: il pensiero va alle persone fuori casa, alle popolazioni alluvionate. E ciò porta malessere". Tuttavia "cerchiamo di reagire e andare avanti. Il nostro mestiere è distribuire felicità e allegria, anche se in questo momento non è facile, né per me, né per i miei colleghi". Il "Bagnino d'Italia" conferma comunque l'ottimismo in vista del prossimo ponte: "Ora siamo all'inizio della stagione. Abbiamo tutto il tempo di recuperare pensando a quanto è avvenuto. Abbiamo pensieri positivi".