Volley D femminile, play out: Titan Services sconfitta anche in gara 2 dal Nettunia Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 14:15 - 28 Maggio 2023

Niente da fare per la Titan Services San Marino che, dopo aver perso per 3-0 gara 1 in Emilia, purtroppo subisce un'altra sconfitta per 3-0 dalle felsinee del Nettunia sabato 27 maggio tra le mura amiche del Pala Casadei (14/25 18/25 14/25).

La salvezza è dunque demandata allo scontro con il Portomaggiore che ha avuto ragione della Uprise Rimini in due partite senza dover ricorrere al golden set.



“Il punteggio dice tutto. – constata coach Wilson Renzi. - Abbiamo perso contro una formazione che è più forte di noi, più quadrata e solida. A squadre del genere facciamo fatica a fare male. Loro hanno difeso con molta precisione, hanno un buon palleggiatore e hanno attaccato bene. Noi, invece, non siamo riuscite a imbastire il nostro gioco. Chiaro che a questo punto dobbiamo reagire, dare fondo alle ultime energie e cercare di ritrovare il nostro gioco”.



Sarà dunque Titan Services – Portomaggiore a stabilire chi delle due squadre si sarà meritata la serie D l'anno prossimo. Gara 1 si gioca sabato 3 giugno a Serravalle. Ritorno a Portomaggiore mercoledì 7 giugno ed eventuale bella sabato 10 giugno di nuovo a San Marino.



Titan Services. Tura 6, Filippi 5, Menicucci 2, Esposito 1, Pasolini (L1), Bernardi 1, Lazzari 3, Rossi 4, Ricciotti 5, Muccioli 1, Casadei 1, Vaselli (L2). N.E.: Ghinelli. All. Wilson Renzi.







Nella foto: Arianna Menicucci.