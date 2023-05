Rimini, grande risposta al concerto per le popolazioni alluvionate. Piazza Cavour gremita

Attualità

Rimini

| 12:55 - 28 Maggio 2023

I volontari del Team Bota sul palco PH ELISA DRUDI.



Rimini risponde presente alla richiesta di aiuto delle popolazioni alluvionate. Le iniziative del Team Bota hanno infatti ottenuto un'ottima risposta da parte dei riminesi, in particolare il concerto benefico "Sfanghiamola", organizzato ieri (sabato 27 maggio) in piazza Cavour. Dalle 17 alle 20 si sono alternati sul palco tanti artisti locali, in primis il violinista Federico Mecozzi, e da Bologna sono stati graditissimi ospiti i ragazzi de "Lo stato sociale". Il concerto era gratuito, ma è stata occasione per raccogliere fondi a offerta libera, soldi che saranno devoluti interamente alla protezione civile e al Team Bota per il sostegno delle popolazioni alluvionate, assieme al ricavato delle vendite di t-shirt. "Ancora non abbiamo quantificato i fondi, ma ringrazio le persone per l'alta partecipazione. Il concerto è andato benissimo, la gente è arrivata a ondate, tanta gente. Un clima fantastico di festa e felicità", evidenzia Michele Lari, presidente del Team Bota. Ringraziamenti anche agli artisti intervenuti: tutti hanno prestato la loro opera volontariamente, senza compensi. "Sono stati eccezionali - evidenzia Lari - c'è stata una grande disponibilità da parte loro".



Nel sabato solidale di Rimini non c'è stato però solo il concerto di piazza Cavour. Running for Romagna, la corsa solidale di 100 km, partita dall'Arco d'Augusto, ha registrato un'alta partecipazione. Alla fine del concerto l'ideatore del Running for Romagna, Enrico Gori, è voluto salire sul palco per ringraziare tutti: "Era bello provato - scherza Lari - ma ha voluto dare segnale della sua presenza".



E poi tanti riminesi hanno contribuito alla raccolta solidale, svoltasi ieri nella sede del Team Bota. "Abbiamo riempito dieci furgoni in un giorno, grazie davvero a tutti", sottolinea il presidente del Team Bota. I volontari continuano inoltre a prestare assistenza diretta sul posto alle popolazioni alluvionate: oggi (domenica 28 maggio) sono settanta i volontari in azione.