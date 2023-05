United Riccione: arriva Francesco Evangelisti come responsabile scouting

Sport

Riccione

| 12:16 - 28 Maggio 2023

Lo United Riccione comunica di aver scelto Francesco Evangelisti per il ruolo di responsabile scouting e match analyst. Evangelisti, che vanta esperienze prestigiose a Parma e nella scorsa stagione al Forlì consentirà al club di completare il proprio organico in ottica di crescita, sviluppo e innovazione.



Intanto come sostituto del direttore sportivo Simone Guerri circola il nome del giovanissimo (38 anni) Antonio Montanaro. Nato come agente sportivo, ruolo ricoperto fino al 2021, si diploma a Coverciano poi come direttore sportivo, un ruolo che ha ricoperto questa stagione al Chieri del presidente Stefano Sorrentino. In carriera vanta anche l'esperienza come scout in Serie C con Alessandria e Virtus Francavilla.