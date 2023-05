Obesità: prevenire e contrastare, incontro informativo in piazza aperto a tutti

Sanità

| 08:56 - 28 Maggio 2023

Giovedì si terrà un incontro aperto a tutti per affrontare il problema dell'obesità, definito dall'Oms "il cancro del Terzo millennio". L'obiettivo dell'incontro è comprendere l'obesità per prevenirla e contrastarla in modo efficace. Esperti nel campo della salute, tra cui Vittorio Corso, chirurgo bariatrico, Patrizia Farfaneti Ghetti e Riccardo Cantelli, farmacisti, Stefania Stellari, psicologa psicoterapeuta, Lucia Vallesi e Samuele Valentini, biologi nutrizionisti, Angela Sacco e Roberta Torri, patient managers, Adriano Laureti, fisioterapista, Tobia Celli e Andrea Landi, trainer, forniranno conoscenze e risponderanno alle domande del pubblico riguardo allo stile di vita, i fattori di rischio e lo sviluppo di malattie croniche, con un focus sull'obesità. La presenza di diverse figure professionali sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare nella lotta all'obesità. L'incontro si svolgerà durante RiminiWellness Off, un evento promosso da Italian Exhibition Group e il Comune, dedicato al movimento e agli stili di vita sani.