Ferrovia: collegamenti diretti Bologna-Ravenna riprendono dopo l'alluvione

Attualità

Rimini

08:46 - 28 Maggio 2023

Foto di repertorio.

La linea ferroviaria Bologna-Rimini riaprirà completamente da domani, (lunedì 29 maggio) in tempo per il ponte del 2 giugno. Tuttavia, il tratto tra Faenza e Forlì rimarrà chiuso a causa dell'alluvione. Sarà anche ripristinato il tratto Faenza-Ravenna, consentendo i collegamenti diretti tra Bologna e Ravenna tramite Faenza. I servizi ferroviari saranno gradualmente incrementati, ma i tempi di viaggio tra Bologna e Rimini potrebbero allungarsi di circa 15 minuti.

I treni Frecce e Intercity torneranno alla normale offerta commerciale. I treni regionali includeranno collegamenti veloci tra Milano, Piacenza, Bologna e Rimini-Ancona. Il servizio ferroviario metropolitano Ferrara-Bologna-Imola continuerà, ma le corse tra Imola e Rimini riprenderanno in seguito. Sarà disponibile un servizio di autobus sostitutivo tra Castel Bolognese e Ravenna.

Martedì sarà aperta l'intera linea Ferrara-Ravenna-Rimini, con alcune limitazioni e rallentamenti dovuti ai lavori di ripristino.

Le riaperture consentiranno una ripresa parziale del traffico merci, soprattutto per il Porto di Ravenna. La tratta Bologna-Ravenna via Lugo rimarrà chiusa fino a quando i lavori di ripristino non saranno completati, entro metà giugno. Lo stesso vale per la tratta Lugo-Granarolo Faentino. La tratta Lugo-Lavezzola rimarrà chiusa fino alla fine di giugno.