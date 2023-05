Baseball, San Marino vince gara3 a Grosseto (0-6)

Sport

Repubblica San Marino

| 01:29 - 28 Maggio 2023

Il pitcher Quevedo.



San Marino vince anche la terza partita allo Jannella di Grosseto (6-0) e completa così lo sweep ai danni del Big Mat Bsc. Nella gara del sabato sera sono decisivi quarto e sesto inning, con l'attacco a prendere le misure dei lanciatori avversari nel corso del match e il monte sorretto da un superbo Quevedo.



LA CRONACA. Nei suoi 5 inning, il partente sammarinese concede tre valide ma solo un arrivo in seconda (doppio di Cinelli al 2°) e soprattutto domina sprecando poco o nulla a livello di numero di lanci (52, gli strike sono 44).



L'attacco riempie le basi al 1°, ma non riesce a segnare (Leonora F8). Due gli arrivi in base al 2° e due anche al 3°, col giovane partente del Big Mat, Doba, a cavarsela comunque molto bene senza subire punti.



Al 4° arriva il vantaggio ospite. Le valide di Di Fabio, Ferrini e Angulo riempiono le basi; il singolo di Lino, con due out, porta a casa i due punti del 2-0.



La partita è sbloccata, sul monte Quevedo continua a essere dominante e al 6° l'attacco chiude definitivamente i conti. Di Fabio apre con una valida e Batista lo porta a casa col singolo (3-0), poi ecco singolo di Angulo, base intenzionale a Lino, base a Celli per il 4-0, base a Leonora per il 5-0 e volata di Lorenzo Di Raffaele per il 6-0.



Sul monte gli ultimi due inning sono di Tognacci e Baez, che chiudono senza subire i punti. San Marino vince 6-0.



Il tabellino



BIG MAT BSC GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 0-6



SAN MARINO: Batista ed (2/4), Ferrini 3b (1/4), Angulo 2b (3/5), Lino (Pieternella) r (1/2), Celli ec (0/2), D. Leonora 1b (1/3), Rosales (Lo. Di Raffaele) dh (0/3), Epifano ss (0/4), Di Fabio es (2/3).



GROSSETO: Funzione es/ed (0/3), Diaz 3b (2/3), Rodriguez ss (1/3), Scull dh (0/3), Bäckström 1b (0/3), Cinelli r (1/3), Pasquini (Cappuccini 1/1) ec (0/2), Luciani (Tiberi 0/1) 2b (0/2), Piccini ed/es (0/2).



SAN MARINO: 000 204 0 = 6 bv 10 e 0

GROSSETO: 000 000 0 = 0 bv 5 e 0



LANCIATORI: Quevedo (W) rl 5, bvc 3, bb 0, so 8, pgl 0; Tognacci (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Doba (L) rl 3.2, bvc 5, bb 4, so 4, pgl 2; Faria Acosta (r) rl 1.2, bvc 5, bb 3, so 1, pgl 4; Mega (f) rl 1.2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0.



NOTE: doppi di Angulo (1) e Cinelli (1)