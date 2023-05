Grande festa venerdì sera al Tennis Club Viserba per la chiusura della scuola agonistica

Sport

Rimini

| 22:09 - 27 Maggio 2023

Chiusura alla grande, venerdì sera, per la scuola Sat ed agonistica invernale del Tennis Club Viserba con la festa andata in scena nella Club House del Circolo. E' stato un momento conviviale ormai classico, nel quale si sono ritrovati tutti insieme giocatori grandi e piccoli, dirigenti e tecnici per chiudere, a suon di premiazioni, la stagione didattica che è iniziata lo scorso autunno e si è conclusa ora, prima della partenza dei Camp estivi. Il presidente Marco Paolini con il vicepresidente Fabio De Santis ed i maestri Luca Gasparini, Marco Mazza, Alessandro Canini, alla presenze degli altri tecnici Sara Pasquinoni ed Anastasia Bernardi, hanno premiato tutti gli allievi che si sono distinti. Presente anche parte della squadra di B1, vale a dire Manuel Mazza, Filippo Di Perna, Alberto Bronzetti, Jacopo Emanuele Riccardi e Luca Bartoli, oltre allo stesso Alessandro Canini che domenica affronterò in casa, nell'ambito della terza giornata del 5° girone, il Jc Next Gen di Marina di Pietrasanta. La formazione toscana può schierare il 2.1 spagnolo Carlos Lopez Montagud, il 2.2 Davide Galoppini, il 2.3 olandese Mick Veldheer ed i 2.6 Jacopo Calvani, Lorenzo Demuro e lo slovacco Marek Semia