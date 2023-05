Calcio Promozione, hurrà Gabicce Gradara: battuto l'Urbania 2-1, si vai ai playoff (quarto posto)

Sport

Gabicce Mare

| 19:48 - 27 Maggio 2023

Il Gabicce Gradara esulta a fine partita.

Il Gabicce Gradara piega l'Urbania 2-1 al termine di una partita avvincente fino alla fine ed entra nei playoff in quarta posizione: giocherà sabato in trasferta contro la Vigor Castelfidardo (terza) e dovrà vincere per superare il turno dopo i 90 minuti e - in caso di ulteriore parità - dopo gli eventuali supplemenari.



Un match sofferto tanto più che la squadra di mister Vergoni era senza Domini, Pierri, con Bartolini e Donati in panchina ad onor di firma, con successo legittimo per il numero di occasioni create.



Partita subito interessante con la squadra di casa protagonista. Al 3'da centrocampo Betti serve Ulloa sulla corsia sinistra, l'esterno scarta un avversario pesca in mezzo all'area piccola Capi, la cui deviazione è debole: la difesa allontana in angolo. Al 5'angolo di Mani, Franca colpisce di testa e la palla è deviata in angolo. Al 17' discesa travolgente di Ulloa, che resiste ad una carica, il suo tiro è deviato dal portiere, Grandicelli ci riprova ma viene rimpallato. Al 19' si fa vivo l'Urbania: Pagliardini è anticipato in angolo da Varrella al momento della conclusione.



Al 21' il portiere Renzetti salva su Catani a tu per tu respingendo la conclusione e un minuto dopo arriva il gol del Gabicce Gradara: altra discesa irresistibile di Ulloa, palla a centro area, velo di Capi a beneficio dell'accorrente Grandicelli che non sbaglia la conclusione: 1-0. Azione molto bella. Dopo tre minuti il gol del pareggio di Cantucci che trova lo specchio dopo aver vinto un rimpallo con un difensore. Al 30' altra opportunità per Ulloa (deviato in angolo).







Nella ripresa è subito Gabicce Gradara. Al 5' azione di Grandicelli sulla sinistra, l'esterno entra in area, tiro deviato e Ulloa trova il varco giusto sul primo palo (2-1). Al 13' il portiere Renzetti devia in angolo su Pagliardini: batte Parasini e colpo di testa debole di Pagliardini bloccato a terra da Renzetti. Al 36' Giunchetti a botta sicura dopo un ottimo slalom, viene ribattuto in angolo e sfuma il tris. Al 41' Gabrielli a trequarti campo serve sul filo del fuorigioco Giunchetti che solo davanti al portiere si fa parare la conclusione. Il match resta aperto fino alla fine: il Gabicce Gradara esulta per un traguardo storico.



Il tecnico raggiante mister Filippo Vergoni: “Aver raggiunto i playoff è motivo di orgoglio per tutti noi perché si tratta di un traguardo storico per il club che abbiamo inseguito con tutte le forze dopo aver raggiunto la salvezza. Pur senza qualche giocatore, abbiamo interpretato bene la partita, l'atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo creato tanto e avremmo potuto mettere al sicuro il risultato in anticipo contro un avversario che si è battuto al massimo delle sue forze. I playoff? Spero di recuperare qualche giocatore, dobbiamo continuare con questo atteggiamento: l'appetito viene mangiando”.



Il presidente Gianluca Marsili aggiunge: “I playoff sono un premio al forte impegno, ai tanti sacrifici della società da una parte, di staff e giocatori dall'altro. Siamo riusciti a centrare un obiettivo ambizioso e non era facile visto che siamo partiti con una rosa del tutto nuova e le incognite non mancavano”.





Il tabellino



GABICCE GRADARA - URBANIA 2-1





GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Franca, Morini, Varrella, Tombari, Grandicelli, Betti (24' st. Giunchetti), Capi (23' st. Gabrielli), Mani, Ulloa. A disp. Mussoni, Magi Alberto, Moutatahhir, Fuzzi, Donati, Magi Andrea, Bartolini. All. Vergoni.



URBANIA: Capelloni, Ruci (1' st. Tuci), Sema, Giovanelli Fraternali, Rossi (1' st. Brisigotti), Temellini, Pagliardini, Paradisi, Fraternali, Catani, Cantucci (22' st. Sparaventi). A disp. Ducci, Ottaviani, Pupita, Rasponi, Franca, Monceri. All. Omiccioli.



ARBITRO: Eletto di Macerata (Pompei Poentini e Cordella di Pesaro)



RETI: 22' pt Grandicelli, 26' Cantucci, 5'st. Ulloa



NOTE: spettatori 150 circa. Angoli: 6-6. Ammoniti: Rossi, Morini