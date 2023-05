Rimini Calcio, sfuma sogno promozione per la Primavera 4

Sport

| 17:45 - 27 Maggio 2023

L'attaccante biancorosso Luca Marconi nella gara di ritorno.



Sfuma il sogno promozione in Primavera 3 per i ragazzi allenati da mister Brocchini. Dopo il pari per 1-1 dell'andata, il Rimini è stato sconfitto 1-0 dalla Pergolettese nella finale playoff. Una beffa per i giovani calciatori riminesi, che non hanno capitalizzato alcune occasioni e che hanno reclamato per un gol annullato per fuorigioco all'80'. A decidere la gara il gol di Raimondi: la Pergolettese era obbligata a vincere, il doppio pari avrebbe promosso il Rimini.



RIMINI - PERGOLETTESE 0-1





RIMINI FC: Conti; Diotallevi, Bianchi, Nastase, Marcello; Fraternale (32' st Denicolò), Russo (16' st Lonardo), Rushani (43' st Capparelli), Cherubini, Zanni (16' st Serfilippi); Marconi (43' st Dipollina) . A disposizione: Cerretani, Gabriele, Madonna, Brisku, Alvisi, Sebastiani, Ricci, Campedelli, Minni. Allenatore: Brocchini.

PERGOLETTESE: Doldi F., Malanga (30' st Luppo) , Pagliarini (43' st Barcilesi), Crivello (1' st Cordini), Dellagiovanna, Schiavini, West, Carra (9' st Tacchinardi), De Santis (9' st Doldi), Raimondi, Carcano. A disposizione: Modesti, Pascar, Pederzan, Bozzuto. Allenatore: Russo.



Reti: 12' st Raimondi

Ammoniti: Carra, Russo, Lonardo, West.