Perticara: bambini e adulti insieme per pulire le vie dai rifiuti

Attualità

Perticara

| 18:45 - 27 Maggio 2023

Alcuni momenti dell'iniziativa.





Oggi (sabato 27 maggio) a Perticara adulti e bambini sono scesi in strada per ripulire le vie della frazione, grazie all'iniziativa "Io mi rifiuto", organizzata dall'associazione socio-culturale Orchidea. Raduno alle 15 in piazza Matteotti: i partecipanti sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stata assegnata una via. Al termine della raccolta, un rappresentante della Montefeltro Servizi ha effettuato una lezione in piazza Matteotti, illustrando le tipologie dei rifiuti e dando consigli su come differenziare la raccolta degli stessi. Tanto interesse da parte dei partecipanti, in primis i bambini della scuola di infanzia e scuola elementare di Perticara, accompagnati dalla maestra Angelica Poggioli. Alle 18 è poi iniziato il rinfresco che ha coinvolto le attività locali. Dalla pro loco, presente con il presidente Cesare Bianchi, supporto alla bella iniziativa "volta al bene del paese e all'aggregazione tra i cittadini", spiegano dall'associazione Orchidea.