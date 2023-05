Tragedia sulla statale, moto contro il guardrail: morto il centauro

Cronaca

Cesenatico

17:00 - 27 Maggio 2023





Incidente stradale mortale questa mattina (sabato 27 maggio) nei pressi di Cesenatico. E' accaduto sulla statale 16 Adriatica. Secondo una prima parziale ricostruzione, il conducente di un moto diretta verso nord, per cause ancora da chiarire, ne ha perso il controllo, impattando violentemente contro in guardrail che affianca la sede stradale. Nulla da fare per il centauro, praticamente morto sul colpo. Per permettere i rilievi di legge la circolazione è stata interrotta, deviando il traffico sulla viabilità secondaria. Alle 16 il traffico è tornato alla normalità. Sul posto il personale del 118, Anas e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione dell'emergenza.