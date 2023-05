Cattolica: in estate il lungomare Rasi Spinelli diventa pedonale nelle ore serali

Attualità

Cattolica

| 16:43 - 27 Maggio 2023

Lungomare di Cattolica ARCHIVIO.





La giunta comunale di Cattolica, riunitasi ieri mattina (venerdì 26 maggio), ha approvato la delibera per l'istituzione della Ztl, limitata alle ore serali, e la conseguente area pedonale sul lungomare Rasi-Spinelli.

La Ztl partirà dal prossimo giovedì (1 giugno) e rimarrà in vigore sino al 15 settembre 2023, dalle ore 20.00 alle ore 01.00.



L'area interessata è quella compresa tra la Via Corridoni e la Via Verdi, a presidiare vi saranno gli agenti. Sarà consentito l'accesso esclusivamente per alcuni casi particolari come veicoli ad uso di persone con invalidità, a residenti/domiciliati all'interno della Ztl, taxi, NCC, clienti degli alberghi per le operazioni di carico e scarico bagagli e per accedere ai parcheggi, il trenino turistico, ambulanze e i veicoli delle Forze dell'Ordine. Contestualmente alla nuova Ztl vengono istituite le apposite aree pedonali ed i bar/ristoranti del lungomare che ne hanno fatto richiesta potranno posizionare nelle ore serali alcuni tavoli e delle sedute per le consumazioni.



Nel frattempo, a margine della riunione di giunta, si è fatto il punto sulla rimodulazione di aree dedicate al parcheggio, sulle strisce blu e sui parcheggi riservati. Un tema particolarmente delicato e complesso sul quale l'amministrazione sta valutando gli interessi di tutti in relazione alle necessità della comunità. Nel dettaglio, si è confermato che gli stalli dedicati ai motorini, non previsti dal nuovo Rasi-Spinelli, sono stati realizzati nelle vie trasversali. I parcheggi blu in quell'area, inoltre, sono stati ampliati e consentiranno di evitare soste “stanziali” dei veicoli, favorendo un ricambio per l'opportunità di sosta. Sempre in tema di strisce blu, per i possessori di abbonamento della zona centro, residenti nelle vie interessate dagli interventi di rimodulazione, si amplia la possibilità di sosta, allargando il raggio in via sperimentale anche ai parcheggi a pagamento di via Verdi e Don Minzoni e la Piazza De Curtis. Un'opportunità che nasce per far fronte dell'eliminazione di diversi parcheggi nelle aree adiacenti al lungomare. Nessuna modifica, invece, per le aree di sosta dedicate alle persone con disabilità.



Inoltre, un passaggio anche sui parcheggi riservati: in questo senso, l'amministrazione ha ritenuto opportuno non modificarne lo stato attuale esclusivamente per sole piccole strutture ricettive. Si tratta di alcuni alberghi comunque lontani dalle aree di carico e scarico e quindi si è convenuti sulla difficoltà per questi ultimi di sfruttarle. "Non si è voluto penalizzare – sottolinea l'amministrazione – questi piccoli alberghi delle vie limitrofe al lungomare, che già hanno visto la realizzazione dei parcheggi dei motorini, e quindi si è voluto evitare che avessero proprio di fronte al loro ingresso gli stalli dei motocicli".



Infine, con la conclusione del cantiere del lungomare, e l'ultimazione del Pop-Up, sarà definitamente istituito il presidio permanente della Polizia Municipale. Gli agenti garantiranno per tutta l'estate, durante il giorno e la sera, il controllo e la sicurezza dell'area. L'invito, infine, dell'amministrazione rivolto alla comunità, ai turisti, agli operatori economici ed i fornitori, "di rispettare questi luoghi tanto cari a tutti per dare la possibilità ad ognuno di fruire di un lungomare in ordine, accogliente e decoroso".



CARICO E SCARICO Come da ordinanza dello scorso 17 maggio 2023 per il lungomare Rasi e Spinelli e per via Fiume le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate utilizzando esclusivamente gli appositi stalli di sosta e rispettando le fasce orarie dalle ore 06:00 alle ore 10:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Al di fuori di questi orari sarà consentita la sosta libera esclusivamente sugli spazi del carico scarico di via Fiume, mentre sugli spazi del lungomare denominati "Kiss & Ride" vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, con la possibilità di carico scarico persone e bagagli lungo tutto l'arco della giornata, sempre per 15 minuti e comunque per il tempo strettamente necessario.



LA RACCOLTA RIFIUTI Si è provveduto con Hera a rimodulare anche il servizio di raccolta rifiuti per le attività commerciali presenti sul fronte mare. Avverrà una raccolta tramite moviere che si realizzerà durante le ore notturne per limitare l'accesso dei veicoli di Hera durante le ore mattutine. Ma soprattutto per evitare che i bidoni rimangano visibili sul lungomare e lungo la passeggiata di ponente durante le ore di maggiore frequentazione di questi luoghi da parte di cittadini e turisti.