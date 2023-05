Musica e balli all'esterno del liceo Einstein, Carabinieri bloccano il flashmob

Attualità

Rimini

27 Maggio 2023

Questa mattina (sabato 27 maggio), poco prima delle 11, momenti di concitazione all'esterno del liceo scientifico Einstein di Rimini. Per lanciare il brano musicale "Io sono un boomer", la produzione ha messo in scena un flashmob, "tra l'esilarante e il provocatorio", spiega una nota, ma il preside del liceo ha deciso di far intervenire i Carabinieri. Alcuni studenti, dopo le prime note, si sono affacciati alle finestre. Poi sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a identificare le persone presenti.