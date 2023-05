Basket D, Tigers beffati all'overtime: in serie C sale Modena 872-77)

Sport

VillaVerucchio

| 15:15 - 27 Maggio 2023

Polverelli in azione (foto Aldo Sgroi).

Venti minuti alla grande, fino ad issarsi al +19, in vantaggio per 39,50 minuti. Poi la beffa: Modena acciuffa il supplementare e nell'extra time scava il piccolo solco che gli permette di chiudere Gara2 e aggiudicarsi la promozione in serie C unica.

Commovente l'abbraccio di una Tigers Arena stracolma a fine gara, ad applaudire tutta la squadra tra le lacrime.

Finisce così la stagione delle Tigri, che ripongono gli “artigli” proprio sul più bello, dopo aver sempre abitato i piani altissimi della classifica in regular season, nella fase ad orologio e aver vinto bene la semifinale contro Vis Persiceto.

Gara2 inizia con la raccolta fondi pro alluvionati e una coreografia (questa sì, da serie superiore) bellissima: tutta l'arena vestita di bianco e verde, striscione enorme e cori incessanti.

Alla palla a due i Tigers sono assoluti padroni del campo, con Polverelli immarcabile, Mazzotti e T. Guiducci a segnare dall'arco e una squadra attentissima in difesa, con coach Amadori che ruota sapientemente gli uomini e la panchina che risponde presente .

Nel secondo periodo scendono un po' le medie dai 6.75, Modena alza l'intensità difensiva, affidandosi alla zona e a una difesa asfissiante su Zannoni, ma i Tigers chiudono bene il quarto con due difese e un buon canestro allo scadere. Si va al riposo lungo 39-27.

Il copione non cambia nella ripresa, con Modena molto aggressiva. I padroni di casa, però, mantengono sempre la doppia cifra di vantaggio con Buo dalla media: 56-45.

Modena ha il pregio di non mollare mai, inizia a “raspare” qualche punto, Bollini e Polverelli commettono qualche errore da sotto in un'area intasatissima e il 2+1 di Gentile vale il -5 (56-50) a 7”30. Sulla buona difesa di Fi. Guiducci, i Tigers non riescono però a mettere a frutto due extrapes, Gentile li punisce ma un contropiede fulmineo Mazzotti-Bomba porta il 10 biancoverde a canestro con l'aggiuntivo che non va: 58-52. Mantovani dall'arco è una sentenza, sul 58-55 è timeout Tigers a 5”45. Buo in lunetta fa ½, ci ritorna ma stavolta è 0/2, Polverelli invece non basta l'appoggio (61-55 a 3”21). Bomba in lunetta (62-59), Modena non molla, Tigers difendono ma Zannoni non va. Mancin dalla linea della carità fa 1/2 (62-60 a 1”11). Cuore e batticuore. I Tigers non riescono a segnare, Modena impatta con il 2.06 cm Mancin. I Tigers hanno 8 secondi per vincere la gara, Mazzotti su rimessa in atta si mette in proprio, non va, supplementare.

Nasutti di tripla, Zannoni porta a -1. Bell'arresto e tiro di Twum (67-70), Casu lunetta è perfetto (67-73 a 1”22), Mantovani solo a metà ma è +6 a “57. Partita finita? Neanche per sogno. Polverelli segna veloce da sotto (69-73), chiede il fallo e per tutta risposta si becca il tecnico, stessa sorte per Buo. Nasutti in lunetta fa 2/2 (69-75), sulla rimessa le Tigri recuperano e Zannoni la mette da 3 (72-75). Un fischio molto dubbio toglie la palla recuperata sulla rimessa ospite. Ci riprovano con Fi. Guiducci ma Mantovani e Gentile sono lucidi e Mo.Ba. vince e conquista la C.



Il tabellino

FAST COFFEE - MODENA BASKET 72 - 77 dts (0-2)



Villa Verucchio: Mazzotti 8, Zannoni 22, Guiducci Fe., Polverelli 20, Bomba 11, Guiducci T. 3, Thiam ne, Buo 8, Campidelli ne, Guiducci Fi., Bollini. All. Amadori.



Modena: Berni 7, Mancin 13, Mantovani 18, Gentile 10, Casu 7, Twum 2, Nasuti 16, Cavallari, Mengozzi 2, Ayiku 2, Marino ne, Proli ne. All. Coppeta.



PARZIALI: 29-10; 39-27; 56-45; 62-62