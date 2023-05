San Leo torna 'Citta dei bambini': dopo 3 anni l'evento per le famiglie

Attualità

San Leo

| 14:22 - 27 Maggio 2023

San Leo città dei bambini (foto di una precedente edizione).



Ritorna a San Leo “La Città dei bambini”. A distanza di tre anni dall'ultima edizione, il 18 giugno 2023, il centro storico si animerà di musica e colori.



Dalle 15 alle 20 i bambini con le loro famiglie potranno assistere a spettacoli e dimostrazioni, partecipare a laboratori creativi, cimentarsi in giochi e attività sportive per una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza.



La manifestazione a ingresso gratuito, nata nel 2014 da un progetto dell'Associazione Genitori San Leo, in collaborazione con Comune di San Leo, San Leo 2000 srl, Pro Loco San Leo, circolo ACLI San Leo e tanti volontari, è rivolta a raccogliere fondi da destinare a progetti per la scuola del centro storico.



Grazie al Soccorso Alpino E. Romagna, WWF Rimini e Croce Verde Novafeltria, i bambini potranno “scalare una montagna”, giocare a baseball e diventare piloti per un giorno; potranno assistere a spettacoli musicali, esibizioni di danza e arti marziali.



Imperdibili i laboratori e le attività proposte da associazioni, aziende agricole e privati del territorio come Centro per le Famiglie Valmarecchia, Papa Giovanni XXIII, Unicef e tanti altri ancora.



PROGRAMMA Ore 10-12.30: Ry-party-amo. Puliamo l'Italia, a cura di Wwf Rimini.



Ore 15-20: laboratori, spettacoli e intrattenimento.



Alle 15 escusione a Sant'Igne. Percorso ad anello dal centro storico (lunghezza 7 km, dislivello 300 metri), a cura di Wwf Rimini.



Ore 20.30: "La musica in testa", concerto degli alunni dell'Istituto Comprensivo Battelli - Scuola Primaria di Pietracuta.