Novafeltria, ex campo da calcio abbandonato al degrado: immondizia e vandali

Attualità

Novafeltria

| 07:37 - 28 Maggio 2023

Degrado negli ambienti dell'ex stadio Comunale di Novafeltria (le foto sono state scattate qualche giorno fa).



Una cartolina desolante per quello che per anni è stato un luogo di grande aggregazione. La passeggiata della domenica e poi tutti insieme in tribuna a tifare Novafeltria. Ma oggi l'ex stadio comunale è infatti in condizioni di degrado, in attesa che prendano il via i progetti finalizzati a riqualificare l'area, facendola diventare una vera e propria "Cittadella dello sport".



I residenti in via Superga da diverso tempo lamentano, di notte, una situazione invivibile, tra schiamazzi e festini: gruppi di giovani infatti utilizzano i locali una volta adibiti a spogliatoio e la vecchia sede del Novafeltria Calcio, un prefebbricato di legno, per radunarsi e ascoltare musica a tutto volume. I segni del passaggio sono evidenti: finestre con vetri rotti, graffiti e scarabocchi, bidoni gettati a terra, spazzatura sparsa sul terreno. L'area è stata chiusa, ma le recinzioni non scoraggiano gli indesiderati ospiti.



Il Novafeltria Calcio, come noto, ha trasferito le proprie attività allo stadio comunale Urbini-Casali di Secchiano, un impianto rimesso totalmente a nuovo. Il vecchio stadio di Novafeltria, non più a norma per ospitare campionati Figc, è destinato a lasciare spazio alla "Cittadella dello sport". Campi da tennis e da padel, una nuova palestra e una nuova piscina, con spazi all'aperto e al chiuso, un anfiteatro. Un progetto ambizioso, che richiede ingenti fondi e che non può avere tempistiche brevi.



La nuova palestra dovrà essere realizzata entro il 2026, secondo le tempistiche individuate dai bandi del Pnrr. Attraverso questi fondi, Novafeltria avrà dunque una moderna palestra in sostituzione di quella attuale, che lascerà spazio a una nuova area verde. Le spese in questo caso saranno a carico della Provincia di Rimini. "La palla", passateci la metafora calcistica, è passata infatti all'ente provinciale, a cui l'amministrazione comunale di Novafeltria ha ceduto l'area su cui sorgerà la nuova palestra. Per la nuova piscina, realizzata sul lato fiume dell'area dell'ex campo da calcio, il Comune di Novafeltria cerca risorse attraverso i bandi, anche se c'è un piano B per evitare che la cittadinanza rimanga senza piscina (l'attuale è infatti ospitata, assieme alla palestra, in via Molari, immobile che come detto sarà demolito a spese della Provincia di Rimini). Infine la parte rimanente della "Cittadella dello sport" sarà completata attraverso i fondi dei bandi per la rigenerazione urbana e attraverso un partenariato pubblico-privato con il locale circolo tennis.