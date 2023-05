Montefiore Conca, sindaco ricevuto dalla senatrice Spinelli. 'Urgenti lavori al tetto della scuola'

Attualità

Montefiore Conca

| 12:54 - 27 Maggio 2023

Il sindaco Sica con la senatrice Spinelli.





Nella giornata di mercoledì 24 maggio il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica, è stato ricevuto a Palazzo Madama dalla senatrice Domenica Spinelli, insieme ai colleghi sindaci di Montescudo - Monte Colombo e San Leo.



Al centro dell'incontro i disagi legati all'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna e le criticità riscontrate in particolar modo dai piccoli comuni dell'area collinare e montana, interessati da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico. "Ho desiderato porre l'attenzione - spiega il sindaco Sica - soprattutto sul problema delle frane, con la necessità di reperire urgentemente le risorse necessarie a provvedere al ripristino delle strade danneggiate e alla messa in sicurezza delle zone maggiormente a rischio. Tra le priorità, c'è senza dubbio la sistemazione della strada d'accesso al Santuario della Madonna di Bonora, al momento chiusa al traffico veicolare. Oltre alle strade provinciali e comunali, anche le strade vicinali sono state colpite da fenomeni di dissesto, rendendo complicato l'accesso alle abitazioni ma anche ad aziende agricole e insediamenti produttivi che generano ricchezza sul territorio e che non possono permettersi di rimanere isolate".



L'ondata di maltempo ha inoltre reso ancora più impellente la necessità di realizzare i lavori di rifacimento del tetto della scuola materna di Montefiore Conca: intervento che è già stato oggetto di due richieste di finanziamento da parte dell'amministrazione comunale. "Dopo un intenso incontro nel quale la senatrice ha ben compreso le difficoltà dei piccoli comuni nell'affrontare una simile calamità naturale - conclude Sica - siamo stati rassicurati sul gioco di squadra senza alcun pregiudizio, che il Governo ha già posto in essere mettendo a disposizione ingenti somme per gli interventi di somma urgenza".