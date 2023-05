Protezione Civile Unione Valconca, super lavoro per l'emergenza maltempo

Attualità

Valconca

| 12:52 - 27 Maggio 2023





Anche la Protezione Civile dell'Unione Valconca si è adoperata nei giorni dell'emergenza maltempo, mettendo in campo 25 volontari operativi sul territorio e dieci in attesa, con disponibilità dichiarata. Squadre formate da 3 o 4 volontari hanno monitorato costantemente il territorio della Valconca, sorvegliando fiumi e torrenti a rischio esondazione, liberando strade da alberi caduti e segnalando frane e smottamenti. Quando la situazione è migliorata, nel nostro territorio, i volontari si sono spostati a Faenza e Forlì. L'attività prosegue anche in questi giorni, al rientro in Valconca: squadra di 4 o 5 volontari, sotto il coordinamento di Elena Castiello ed Enzo Natali, si adoperano nelle operazioni giornaliere: "Dove c'è emergenza e bisogno di competenza e professionalità noi ci siamo", evidenziano dagli uffici della Protezione Civile dell'Unione Valconca.