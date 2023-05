Calcio D: United Riccione si separa dal ds Guerri

Sport

Riccione

| 12:33 - 27 Maggio 2023

Simone Guerri.





Il prossimo 31 maggio si interromperà il rapporto che lega lo United Riccione al direttore sportivo Simone Guerri. "L'impegno di Guerri in una fase cruciale della stagione dello United Riccione si è rivelato determinante, con grande professionalità accurato e gestito l'impegno della società in una fase particolarmente complessa svolgendo al meglio il ruolo che la società gli richiedeva", si legge in una nota della società. Lo United Riccion augura a Simone Guerri "il più sentito ringraziamento unito all'in bocca al lupo per il suo futuro manageriale".