Vasco Rossi a Rimini, bagno di folla tra i fan. Aperti due Infopoint

| 12:31 - 27 Maggio 2023

Bagno di folla dei fan per Vasco Rossi.





Si scalda l'abbraccio dei fan di Vasco: da domani (domenica 28 maggio), saranno due gli Infopoint del Blasco Fan Club aperti in città in vista dell'attesissimo Soundcheck del 1 giugno allo Stadio Romeo Neri, regalo annuale del rocker agli iscritti al club ufficiale di Kom.



Per tutti i tifosi di Vasco, da domenica in piazza Cavour gli spazi messi a disposizione dal Comune di Rimini accanto all'Urp, saranno aperti dalle 11 alle 18 di domenica, dalle 15 alle 19 di martedì 30 e mercoledì 31 maggio.



Il secondo infopoint si trova presso Saraghina Eyewear (via Emilia 102) con apertura lunedì, martedì e mercoledì 29-31 maggio, orari 10-13 e 15-19.



Presso gli info point ci sarà la possibilità di richiedere l'iscrizione al fan club con l'accesso al soudcheck del 1 giugno (www.vascorossi.net, per tutte le info e domande Ilblasco@vascorossi.net) e avere informazioni su come partecipare alle varie iniziative (prove, incontri, prevendite ticket).



Per la data del soundcheck del 1 giugno sono attesi tantissimi fan, fra quelli che hanno già dato conferma e quelli che si stanno aggiungendo di giorno in giorno. Quasi un terzo si fermerà anche per la data zero del 2 giugno. Oltre 700 i fan del Blasco che arriveranno da fuori Italia, con in testa la Svizzera e il Belgio, ma anche dall'Australia, il 23 % proviene dall'Emilia Romagna, seguita dal 21% dalla Lombardia, 15% Triveneto, 9% Lazio.