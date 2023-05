Consegnati al Comune di Civitella di Romagna materiali donati dai santarcangiolesi per le zone alluvionate

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:05 - 27 Maggio 2023

La partenza dei materiali raccolti.

Sono partiti nel pomeriggio di ieri (venerdì 26 maggio) da Santarcangelo i volontari del gruppo CiViVo Ven èulta, che hanno consegnato al Comune di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) i materiali donati dai santarcangiolesi per le zone alluvionate.



La raccolta di materiali che si è svolta tra martedì 23 e venerdì 26 maggio presso il Centro operativo di via Scalone, infatti, ha consentito di preparare numerosi scatoloni di attrezzi e prodotti per la pulizia, stoviglie monouso, caricabatterie per telefoni cellulari o power bank carichi, generi alimentari a lunga conservazione, articoli per la prima infanzia e l'igiene personale, medicinali da banco.



I materiali sono stati poi consegnati al Comune di Civitella, che tramite il sindaco Claudio Milandri ha espresso “gratitudine e i ringraziamenti più sinceri per l'impegno dimostrato, ma soprattutto per il grande senso di solidarietà e la vicinanza in questo momento di difficoltà. Nella speranza che questa situazione critica migliori al più presto, esprimiamo la nostra riconoscenza per l'attenzione che ci avete dedicato”.



L'Amministrazione comunale di Santarcangelo, a sua volta, ringrazia tutti coloro che nei giorni scorsi hanno voluto contribuire alla raccolta di materiali presso il Centro operativo di via Scalone: le iniziative di solidarietà per i territori colpiti dall'alluvione proseguiranno, a partire dalla raccolta fondi promossa da Ven èulta, Città Viva e Pro Loco presso le attività economiche della città, che si conclude domani (domenica 28 maggio).



Alla raccolta fondi “Santarcangelo aiuta” si può contribuire con una donazione presso le attività economiche aderenti o un bonifico sul conto corrente della Pro Loco, alle seguenti coordinate bancarie: Iban IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 (Romagna Banca, filiale di Santarcangelo), causale “Santarcangelo aiuta”.



I negozi che partecipano alla raccolta fondi – identificati da un salvadanaio con il logo dell'iniziativa – sono: Ristorante Calycanto, La Piadineria alla scalinata, Le Civette Vintage, Gelateria Fresh Mavi, Happy Diasy, Ristorante Da Mario, Pizzeria dei Portici, Peter Pan, Unieuro Censi, Ristorante Zaghini, Benetton 012, Brused Vintage, Spadarella, Gelateria Le Delizie, Piadineria Dalla Quinta, Villa Greta, Le Meraviglie di Dolci Peccati, Clementino Parco Caffè, La bottega del panzerotto, Lei di Giò, Rosticceria Graziella, Caffè Centrale, Pizza city service, Pinny, Pelletteria Elisa, ElettroStar, Naturalmente, Zafferano Caffè, Mary B 88, Pizzeria La Rustica, Rinascimento, QB24, Sushi Corner, Girometti Formaggi, Fuoricentro bar, Birreria Boomerang, Cartoleria Busignani, Calzedonia, Poyel, Gelateria Latte più, Tutto Zoo, Revenge, Caffè Commercio, Baldinini for Clima, Osteria Vicolo di Brused, Dorhouse, Arcangelo Viaggi, Primopiano Viaggi, Paradise Uomo, Caffetteria Marini, Gelateria Dolcemente, Antica Stamperia Marchi, Vin Olta Bruschetteria, Trattoria del Passatore, Tecnocasa, Oltreborgo, Ottica Romeo, Tabaccheria della Piazza, Nadir, Ristorante La Bosca, Gelateria Puro e Bio, Parafarmacia La Fattoria della Salute, DCC Dental Care, Sugabotti, Condomini, Altamarea, Monte Giove.