Viserba: i cittadini non apprezzano la nuova viabilità. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 10:29 - 27 Maggio 2023

Due bus incastrati in strada.

Cittadini di Viserba contro la viabilità modificata: un nostro lettore ci segnala che "nonostante ci siano quattro semafori in 500 metri di strada che dovrebbero facilitare la viabilità, non solo delle auto ma anche dei tram tutto questo non avviene".

Si creerebbero ingorghi insomma, ma ancor di più imputano assenza di segnaletica sul manto stradale, semafori che durano tempi interminabili "perché dovrebbero permettere il transito più scorrevole ai bus e poi accade che rimangano incastrati" (Foto)

Per chi abita in alcune strade da quando è stato fatto un nuovo sottopassaggio per poter andare a Rimini deve prima "arrivare a Bellaria".

Secondo quanto segnalato, lungo sottopasso è stata lasciata una corsia strettissima dove le auto arrivano a velocità fuori controllo. "Sono stati chiesti e dissuasori di velocità, ma da chiacchiere di vicinato dicono che non vengono applicati perché la notte nelle abitazioni si sente rumore e non dormono" così conclude il lettore.