Alluvione: donate 2000 tute monouso alla protezione civile di Rimini

Rimini

09:56 - 27 Maggio 2023



Un altro gesto di solidarietà a seguito dell'emergenza provocata dalle alluvioni del 16 e del 17 maggio. L'associazione culturale Vivere Insieme, il gruppo civico Aceto Rosso e l'associazione Una goccia per il mondo hanno deciso di unire le proprie forze per donare 2000 tute monouso al Coordinamento provinciale della protezione civile di Rimini, impegnata nell'assistenza alle popolazioni alluvionate. "Continueremo a mettere in campo iniziative su vari fronti per aiutare chi ha bisogno", fanno sapere dalle associazioni e dal gruppo civico.