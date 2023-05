La lotta contro l'alluvione continua con vaccinazioni e ordinanze

Sanità

Emilia Romagna

07:39 - 27 Maggio 2023

Persone in fila alla Casa della Salute.

Centinaia di persone si sono affollate alla Casa della Salute di Conselice per ricevere vaccinazioni contro tetano ed epatite A. Le vaccinazioni straordinarie sono proseguite per l'intera giornata, con il supporto di camper provenienti da Bologna e Solarolo. Sono state effettuate 515 vaccinazioni in totale. Nel frattempo, l'amministrazione ha emesso un'ordinanza che richiede ai residenti delle zone allagate di lasciare le proprie case per motivi igienico-sanitari. Il ristagno dell'acqua, il malfunzionamento delle fognature e altri problemi rendono pericolosa la permanenza. Nonostante una leggera diminuzione, il livello dell'acqua rimane alto in molte zone. La situazione sta mettendo a dura prova la popolazione, con alcune case ancora sommerse.