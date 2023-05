Moda e cinema: Alberta Ferretti celebra Rimini e Federico Fellini nella sua collezione Resort 2024

Attualità

Rimini

| 07:27 - 27 Maggio 2023

Castel Sismondo, il luogo dove si è svolta la sfilata.

Rimini, la città che ha dato i natali a Federico Fellini e ha ispirato la sua immaginazione, diventa il fulcro della nuova collezione Resort 2024 di Alberta Ferretti. La designer romagnola celebra non solo il luogo, ma anche il suo illustre sognatore attraverso capi di abbigliamento che fondono romanticismo ed essenzialità.



Nel suggestivo scenario di Castel Sismondo, sede del Museo Fellini e simbolo della città, la collezione prende vita con un'eleganza leggera e trasparente. Alberta Ferretti, nota per il suo lavoro creativo che si nutre del dialogo con le donne e della comprensione della loro complessità psicologica, presenta abiti sognanti eppure tangibili, pensati per diventare oggetti di affezione e strumenti di espressione.



I colori della collezione si ispirano alla bellezza del luogo: beige come la sabbia, marrone come le pietre del castello, verde e blu come il cielo e i prati, rosso come i tramonti. Questa tavolozza di colori si condensa in silhouette leggere e sensuali, che valorizzano il corpo in modo misurato ma sempre presente e vibrante. Le donne di Alberta Ferretti indossano gilet lunghi, pantaloni fluidi, trench leggeri, ma anche blouson con zip e gonne di camoscio, oltre a bluse volanti e soprabiti croccanti. Esplorano con naturalezza un mondo di contrasti in cui il taglio sartoriale maschile si mescola con la leggerezza volatile e immateriale. Durante la notte, si coprono con lunghi mantelli scintillanti, pronte a interpretare il ruolo di femme fatale misteriose e poetiche.



L'intero racconto della collezione è caratterizzato da un contrappunto di delicatezza e forza, sostenuto da tessuti setosi leggeri come chiffon, sete lavate, envers satin e taffettà cangianti, così come da materiali solidi come denim stampato metallico e camoscio. I preziosi ricami illuminano e decorano i capi.



La sfilata si conclude con la presenza di trentadue ragazzi e ragazze, volontari che si sono recentemente dedicati attivamente al sostegno del territorio e dei suoi abitanti. Indossano tutti una maglia con la scritta "IO CI SONO", un messaggio forte e chiaro. Alberta Ferretti ha sempre esplorato il potere delle parole sulle maglie, creando così delle icone indossate in tutto il mondo. Questa volta, il messaggio è rivolto all'Emilia Romagna e ai suoi abitanti: tutti i ricavati delle vendite verranno interamente devoluti in beneficenza, dimostrando così l'impegno della designer nel supportare la sua comunità di origine.