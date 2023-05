Baseball, San Marino: la poule scudetto comincia con una vittoria

Sport

Repubblica San Marino

| 01:05 - 27 Maggio 2023

Il neoarrivato Hernandez la controlla sul monte, Kourtis la chiude. In mezzo un line-up che ha saputo colpire al momento giusto. San Marino vince 2-0 allo Jannella nella prima partita del trittico col Bsc Grosseto e apre la seconda fase nella maniera migliore.



LA CRONACA. Lo ricordiamo, tre partite e sette inning: questo il mantra di una Poule Scudetto che entra subito nel vivo. Si comincia dalla sfida tra Hernandez, alla sua prima apparizione con la casacca dei Campioni d'Italia, e Garcia del Toro, eccellente starting pitcher dei maremmani. Nessuna valida al primo per San Marino, una per il Bsc con Diaz, che dopo aver rubato la seconda viene colto rubando in terza. Al 2° il tabellone si muove: merito dell'accoppiata di doppi messa per terra da Lino e Dudley Leonora, coi Titani così in vantaggio per 1-0.



Di lì in avanti gli arrivi in base si fanno rarefatti e l'assunto vale per Grosseto e anche per San Marino. Buono il lavoro di Hernandez e Garcia del Toro. Al 6° c'è il primo cambio sul monte, con Dimitri Kourtis rilievo per Doriano Bindi. L'inizio è tutt'altro che facile, con la valida di Funzione e zero out, ma la prosecuzione è ottima con l'eliminazione in seconda sul bunt di Piccini, il “K” su Diaz e, dopo Rodriguez colpito, un cliente complicato come Scull che va out al volo in zona di foul da Lino.



Scampato il pericolo, San Marino allunga al 7°. Dopo la base a Celli, anche Garcia del Toro deve abbandonare la collinetta. Al suo posto Angel Marquez, che prima elimina al piatto Dudley Leonora ma poi subisce il doppio del 2-0 dal pinch hitter Rosales, entrato per Pieternella. Il singolo di Epifano e la base a Di Fabio riempiono i cuscini: occasione ghiotta per allargare il margine con un out, ma non arrivano punti.



Poco male, perché nella parte bassa Kourtis sale di tono e chiude alla grande: Bäckström out in diamante, Cinelli e Pasquini su strike out girato. San Marino vince 2-0.



Il tabellino



BIG MAT GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 0-2



SAN MARINO: Batista ed (0/4), Ferrini 3b (0/3), Angulo 2b (1/3), Lino r (1/3), Celli ec (0/2), D. Leonora 1b (2/3), Pieternella (Rosales 1/1) dh (0/2), Epifano ss (1/3), Di Fabio es (0/2).



GROSSETO: Piccini ed (0/3), Diaz ss (1/3), Rodriguez 2b (0/1), Scull dh (0/3), Bäckström 1b (0/3), Cinelli r (0/3), Pasquini ec (1/3), Cappuccini es (0/2), Funzione 3b (2/2).



SAN MARINO: 010 000 1 = 2 bv 6 e 0

GROSSETO: 000 000 0 = 0 bv 4 e 0



LANCIATORI: Hernandez (W) rl 5, bvc 3, bb 1, so 6, pgl 0; Kourtis (S) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Garcia del Toro (L) rl 6, bvc 4, bb 2, so 6, pgl 2; Marquez (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 0.



NOTE: doppi di Lino (1), D. Leonora (1) e Rosales (1).