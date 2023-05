Autobus in panne a Secchiano, la segnalazione del lettore: 'Start Romagna ci ha lasciato a piedi'

Attualità

Novafeltria

| 18:08 - 26 Maggio 2023

Un autobus della linea 160 ARCHIVIO.

Autobus di Start Romagna della linea 160, che collega Novafeltria a Rimini, in panne e passeggeri lasciati a piedi all'altezza di Secchiano. È successo oggi (venerdì 26 maggio) intorno alle 9, come segnala un lettore di altarimini.it, che si trovava appunto sul mezzo. "Servizio pessimo, perché né a Novafeltria, né a Villa Verucchio c'è un mezzo sostitutivo? C'è gente che doveva andare a lavorare o ha perso coincidenze. La Start Romagna si vanta di dare un gran servizio. Dove?".



Start Romagna, contatta dalla nostra redazione, precisa: "Il mezzo sostitutivo c'è normalmente a Novafeltria, ma incidentalmente in quell'orario non è stato possibile metterlo in servizio per cause di forza maggiore. È partito un mezzo sostitutivo da Rimini che ha effettuato la corsa seguente".