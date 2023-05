Perde il controllo dello scooter e viene disarcionato dalla sella assieme alla moglie I fatti avvenuti in via Arezzo a Riccione: in ospedale una coppia

Cronaca Riccione | 17:15 - 26 Maggio 2023 Lo scooter delle due persone ferite e nella prima foto della gallery il punto dell'incidente.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (venerdì 26 maggio), intorno alle 16.30, in via Arezzo a Riccione. All'altezza del civico 28 è finito fuori strada uno scooter di grossa cilindrata, un T-Max Yamaha, su cui viaggiava una coppia di sessantenni, marito e moglie. Nel tentativo di raddrizzarlo, il conducente ha perso definitivamente il controllo ed è caduto assieme alla donna. È stata quest'ultima ad avere la peggio, con un sospetto trauma cranico: è stata prontamente ricoverata al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo ha riportato ferite di media entità ed è stato trasportato, in codice di media gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto due ambulanze e l'automedica del 118, oltre a una pattuglia della polizia locale, che ha chiuso la strada durante le operazioni di soccorso.





