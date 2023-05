Cna Riccione a confronto con la sindaca, tra i temi caldi le emissioni sonore dei locali

Attualità

Riccione

| 16:43 - 26 Maggio 2023

Un momento dell'incontro.





Il Direttivo di Cna di Riccione ha ospitato, nella propria sede, la Giunta di Riccione, rappresentata dalla sindaca Daniela Angelini e dagli assessori Simone Imola, Christian Andruccioli e Oreste Capocasa.



Diversi i temi rappresentati dal Presidente di Cna Riccione Roberto Corbelli e da tutti i componenti del Direttivo. “In particolare è stata posta grande attenzione al regolamento sui rumori approvato qualche giorno fa - ha specificato il responsabile di sede Marco Mussoni - sul quale abbiamo fatto la nostra parte, poi il confronto con gli amministratori ha toccato il calendario degli eventi estivi, il piano spiaggia, il piano strategico del turismo e la zona artigianale”.



Il Direttivo di Cna ha voluto attraverso questo incontro porre all'attenzione dell'Amministrazione comunale quanto è emerso in questi ultimi mesi dalle indicazioni degli oltre 500 associati di Cna a Riccione. “È stato un incontro produttivo - ha commentato la Sindaca Daniela Angelini - con un confronto costruttivo sui temi legati a commercio, turismo e artigianato in un clima propositivo per il futuro della città”.



Il tema dei rumori dei locali sia sull'arenile che nelle altre zone della città è stato il più discusso durante il confronto e la sindaca Angelini ha argomentato "in modo esaustivo - precisa la nota di Cna - ogni scelta rilanciando il concetto di collaborazione, modalità che Cna propone su tutto il territorio con un approccio pragmatico sui problemi da affrontare e risolvere".



Sul tema degli eventi l'amministrazione ha sottolineato la propria filosofia rimarcando come operativamente tutti gli eventi debbano transitare dall'apposita Commissione creata dal Comune per essere coerenti con l'idea complessiva di città da mettere in campo.



Sul piano spiaggia si sta già ragionando all'interno degli uffici comunali e, presumibilmente durante o subito dopo l'estate, Cna sarà convocata per contribuire, insieme alle altre categorie coinvolte, alla sua stesura.



Il piano strategico del turismo ha una tabella di marcia ben definita ed i gruppi di lavoro annunciati in sede di presentazione hanno già cominciato ad incontrarsi. In riferimento alla zona artigianale l'Amministrazione ha confermato l'inizio dei lavori imminente.