Nuovo disco dei Foo Fighters in esclusiva per il fan club: anche Rimini tra le città di lancio

Attualità

Rimini

| 16:05 - 26 Maggio 2023

Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters FOTO VIRGIN RADIO.





All'alba dell'1 giugno, sul molo di levante di Rimini, si terrà l'ascolto in anteprima esclusiva italiana del nuovo album dei Foo Fighters “But Here We Are”, in uscita il 2 giugno.



Riservato ai membri del fan club italiano della band, la speciale presentazione dell'album sarà un momento di ascolto intimo ed esclusivo presso il Rockisland di Rimini. L'evento si inserisce in un progetto di presentazione mondiale nei diversi continenti e nella stessa giornata, in un arco temporale che seguirà i vari fusi orari, dall'Australia alle Americhe fino all'Europa.



Rimini, il Rockisland e l'Alba sono stati scelti per rappresentare l'Italia: la location e l'alba saranno uno dei set più ammirati nel mondo. Le immagini di questa Alba romagnola saranno e andranno nella comunicazione ufficiale di Sony Music Italy relativa all'evento e alla pubblicazione di “But Here We Are” il 2 giugno 2023.



L'evento è organizzato da Sony Music Italy in collaborazione con Rockisland. “Ringraziamo Sony Music - affermano dal Rockisland - per averlo voluto a Rimini, per averci chiesto di collaborare per questo evento e aver avuto la sensibilità di farlo con attenzione ai drammatici eventi che hanno colpito la regione Emilia Romagna. Verrà infatti lanciato al mondo e all'Italia il messaggio contenuto nel titolo dell'album “But Here We Are”, a dire che in Romagna, nonostante tutto “noi siamo ancora qui” pronti ad accogliere e abbracciare il mondo”.



L'evento prevede un momento di ascolto dell'album con la presenza riservata a 50 fan italiani della band per un'esperienza unica in un luogo magico e nel momento più speciale della giornata: al sorgere del sole, all'alba. In questo caso quella romagnola del suo mare Adriatico.



Gli organizzatori spiegano di “aver scelto Rimini e il Rockisland per la forte identificazione della città con la dimensione del mondo musicale e dello stesso locale con la musica”. Ma anche “in relazione ai recenti tragici accadimenti che hanno colpito la regione e come opportunità e sostegno a questa terra colpita”. Con un evento che “vuole trasmettere un messaggio di rinascita e di ripartenza che riguarda tutta la Romagna”.