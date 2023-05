Nuova vita per l'ex discoteca Paradiso di Rimini: dal ballo agli eventi culturali

Attualità

Rimini

| 15:58 - 26 Maggio 2023

Rendering dell'opera.



di Riccardo Giannini



Via il degrado nell'area che ospitava la discoteca Paradiso, sul colle di Covignano. Un anno fa la Filo Srl, società aggiudicataria dell'asta nel 2018, aveva presentato in Comune il progetto di riqualificazione. Ora si è conclusa la Conferenza dei servizi ed è stato rilasciato, dall'amministrazione comunale, il permesso di costruire, con la relativa pubblicazione sull'albo pretorio.



Il progetto prevede la demolizione del vecchio immobile, oramai in stato di completa fatiscenza, e la costruzione di un fabbricato per scopi culturali, in particolare per ospitare eventi artistici e mostre. Non verrà edificata una nuova discoteca, né negozi, né centri commerciali. "Siamo in un'area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ed è stato necessario l'ok anche della soprintendenza", ricorda l'assessore del Comune di Rimini, Roberta Frisoni. Il nuovo fabbricato sarà edificato su due piani, ad altezza limitata, con una copertura green, un tetto di colore verde. "L'impatto a terra del fabbricato, che avrà spazi chiusi e altri aperti, sarà diverso: ha superficie minore rispetto alla discoteca", evidenzia Frisoni. Cento i posti auto disponibili, mille invece le persone che potrà accogliere.



"Come amministrazione comunale siamo soddisfatti per questo progetto che darà vita a un luogo storico della città, nell'ambito di una riqualificazione dell'area del colle di Covignano. Abbiamo accolto questo progetto con favore e ora attendiamo dal privato novità", chiosa l'assessore.



L'amministratore unico di Filo Srl, un anno fa, parlò di "restituzione a Rimini di un luogo" chiamato a raccontare "la nuova dimensione culturale della città e della Riviera", con "uno spazio innovativo a impatto zero". Il progetto architettonico di riqualificazione è stato elaborato dallo studio Mijic Archites, in collaborazione con il Gruppo di Progettazione Impiantistica e Strutturale Polistudio A.E.S e Società di Ingegneria Srl.