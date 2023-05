I Musicadesnuda al Mosca Bianca per la festa di apertura dell'estate

Eventi

Riccione

| 13:35 - 26 Maggio 2023

Mosca Bianca.





“Benvenuta Estate ”, questo il claim della serata che si tiene al Mosca Bianca domenica 28 maggio dalle 18 e che vede come protagonisti i Musicadesnuda, gruppo presente sulla scena musicale riminese dal 2008.



Saranno loro con il repertorio di cover variegato che va dal rock alla disco music, dai classici italiani al pop ad accompagnarci nel primo week end dell'estate riccionese.



"Il locale avrà un importante programma musicale - spiega la titolare Alessandra della Torre - pensiamo di fare musica nelle serate di mercoledì, venerdì e domenica cercando sempre situazioni di musica d'ambiente, mai aggressiva. L'orario sarà dalle 18 per coprire l'aperitivo e la cena, la musica deve essere un valore aggiunto della nostra location“.



In questo week end il locale è inserito nel progetto Rebola Week e presenterà una bottiglia del giorno ad un prezzo particolarmente vantaggioso.“Abbiamo optato per un locale che vive tutto il giorno - continua Alessandra - dalle colazioni al pranzo per arrivare all'aperitivo ed alla cena. Sara un'estate a 360 gradi ma sempre con l'ambiente giusto che è il marchio dei miei locali”.