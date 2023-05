Bottiglie di vino recuperate dall'alluvione: in vendita ancora infangate a scopo solidale

Attualità

Rimini

| 13:32 - 26 Maggio 2023

Yuri Scarpellini e Giorgio Ossani.



di Grazia Antonioli



Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior e dal fango risorge il vino e il destino di un'azienda. L'imprenditore riminese Yuri Scarpellini, come tanti in queste giornate, ha deciso di aiutare chi si trova in seria difficoltà a causa dell'alluvione. Con gli amici del Rimini Rugby si è recato più volte in un una azienda vinicola di Forlì, collaborando anche al recupero di tante bottiglie di vino finite sotto quintali di fango. “Ci siamo rimboccati le maniche fino a tarda sera raccogliendo tantissime bottiglie di vino - racconta - sparse in tutti i campi allagati adiacenti all'azienda …descrivere quello visto sul campo è difficile un vero disastro”.



Al termine della prima giornata di lavoro ha un'idea: “distribuire a livello nazionale la bottiglia di vino romagnolo DOC - racconta - in tutta Italia e all'estero ma con la caratteristica che le bottiglie siano come sono state raccolte con ancora il fango addosso Ho telefonato a Rosa Fanti, romagnola doc di Santantarcangelo, moglie di Carlo Cracco, e le ho proposto di aiutarmi a distribuire sui suoi canali web questa idea. Rosa ci ha messo 20 secondi a dirmi ok”.



Yuri ha realizzato anche un packaging ecologico per vestire la bottiglia infangata. “Tutto a mie spese e tutto nella più grande trasparenza”. Le bottiglie sono vendute al prezzo di 10 euro ciascuna sui social di Yuri e non solo e da sabato 27 saranno disponibili anche sui social @craccoexpress, oltre che su@yuriscarpellini @rosafanti @carlocracco.



“Tutto il ricavato - ribadisce ancora Yuri - andrà interamente all'azienda agricola Ballardini di Forlì e al suo titolare Giorgio Ossani. Ringrazio Rosa e Carlo per la loro vicinanza e solidarietà dimostrata anche in questa occasione”