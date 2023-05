Ministro Santanché: 'Romagna pronta, turisti vengano e non disdicano'

Turismo

Rimini

| 12:57 - 26 Maggio 2023

Riviera di Rimini



Dal Governo e dal Ministro del Turismo Daniela Santanché un messaggio chiaro: la Romagna è pronta ad accogliere i propri turisti. "QUello che è successo in Emilia Romagna è una tragedia, lo dobbiamo sottolineare - spiega il ministro intervenuta al Festival dell'economia di Trento - e siamo con rispetto vicini alle famiglie che hanno perso i loro cari". Ma le coste, evidenzia, "non hanno subito gravi danni. Non vorrei mai che passasse l'idea che la Romagna fosse sommersa da acqua e fango".



Il ministro conviene su quanto già espresso da albergatori e operatori del turismo: il territorio non si può permettere disdette, ancor più in un momento cruciale come l'inizio dell'estate (quella meteorologica parte il 1 giugno, n.d.r.). "Dobbiamo far capire - ripete - che siamo pronti, siamo un player che dà molto fastidio ai competitor esteri e qualcuno scrive che non è sicura e sommersa dalla acqua. Non è assolutamente vero. Noi vogliamo dare un messaggio positivo perché l'unica cosa che non ci possiamo permettere che ci sia, dopo la grande tragedia, anche una tragedia economica".



E domani (sabato 27 maggio) Santanché sarà a Rimini, con il governatore della regione Emilia Romagna Bonaccini e l'assessore regionale Andrea Corsini, per lanciare la campagna turistica sui mercati di riferimento: "Germania, Austria, Francia, Svizzera e alcune regioni in Italia".