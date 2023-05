Un braccialetto solidale con i motti alla romagnola per aiutare l'asilo di Cesena

Attualità

Rimini

| 12:47 - 26 Maggio 2023

I braccialetti dell'iniziativa Marea per la Romagna.





Anche "Marea Rimini Spiagge", lo stabilimento balneare che sul lungomare Giuseppe Di Vittorio unisce gli stabilimenti balneari dall'86A al 95 (escluso 92), si mobilita per l'emergenza alluvione, lanciando, in collaborazione con Agraphic Design di San Marino, la campagna "Marea per la Romagna". Chi vorrà aderire potrò acquistare uno dei bracciali realizzati dal brand Gioielli, con una frase tipica della cultura romagnola: il ricavato sarà devoluto all'asilo nido "L'isola di Peter Pan" di Cesena. "Abbiamo scelto questa realtà - spiegano da Marea Rimini Spiagge - perché rappresenta un punto fondamentale per i bambini e le loro famiglie, un luogo di incontro necessario dove ricominciare a sperare e a costruire dopo un così difficile evento".



L'intento della campagna è anche "far girare un messaggio di positività e supporto alla Romagna". Per questo è stata allestita, sulla riva dei lidi, una cornice da utilizzare per il clasisco selfie, "un piacevole ricordo di una giornata in Romagna" e appunto un "messaggio di positività all'intero popolo romagnolo".