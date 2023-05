Alluvione: dal riminese polizia locale in aiuto dei colleghi forlivesi In azione per dare supporto alla cittadinanza

Attualità Riccione | 12:26 - 26 Maggio 2023 Due degli agenti della polizia locale inviati a sostegno dei Comuni alluvionati.



Il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano risponde all'appello della Regione Emilia Romagna e ai Comuni colpiti duramente dalla recente alluvione. Sono partiti oggi (venerdì 26 maggio) e rimarranno fino a cessata necessità per sostenere i colleghi dell'Unione Romagna Forlivese, che comprende 14 Comuni fortemente colpiti da dissesto.



L'attività che verrà svolta sarà quella di supporto ed aiuto alla cittadinanza, oltre alla gestione della viabilità e al presidio del territorio. Gli agenti partono con mezzi fuoristrada attrezzati per i servizi a cui saranno destinati, e svolgeranno l'attività sull'intero arco orario, anche notturno, con un ricambio quotidiano di equipaggi, composti da personale del Corpo che si è reso immediatamente disponibile alla missione.





