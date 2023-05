Non solo '1X2': quali sono le scommesse sportive migliori?

Attualità

Le scommesse sportive sono diventate sempre più popolari in tutto il mondo, con migliaia di eventi giocati ogni giorno. Ci sono molti tipi di scommesse sportive disponibili, alcuni più complessi di altri, per soddisfare ogni tipo di scommettitore. Dai tipi più tradizionali, come risultati e punteggi finali, ai tipi più avanzati come le prestazioni dei singoli giocatori , ci sono molti modi per scommettere sugli sport.

In questo articolo approfondiremo l'argomento e scopriremo diversi tipi di scommesse presenti nei siti dei vari bookmaker. Soprattutto se sei un principiante, leggi questo articolo per scoprire altri tipi di scommessa che possono fruttare una bella somma.



In questo articolo parleremo soprattutto di scommesse calcistiche, dato che il calcio (ad oggi) è lo sport che offre una selezione più ampia di scommesse su cui puntare.Esistono diversi tipi di scommesse sul calcio presenti in tutti i bookmaker più famosi. Ecco una lista con alcuni dei migliori , dai più classici a quelli più complessi da pronosticare:1. Scommesse sulla vittoria: in questo tipo di scommessa si punta semplicemente sulla squadra che si ritiene vincente.2. Scommesse sul pareggio: come facilmente intuibile, in questo caso si scommette sulla parità tra le due squadre.3. Scommesse sul risultato esatto: in questa tipologia di scommessa si punta sull'esatto risultato della partita. Si tratta di una scommessa molto difficile da azzeccare, ma il payout in caso di vittoria è molto alto.4. Scommesse sul goal/no goal: si punta sulla presenza o meno di gol da parte di una o entrambe le squadre.5. Scommesse sull'over/under: in questa tipologia si punta sul numero complessivo di gol che verranno segnati nella partita. Si può scommettere sull'over se si pensa che il totale supererà un certo numero prefissato, oppure sull'under nel caso contrario.6. Scommesse sulle combo: in questo caso si possono combinare diverse scommesse, ad esempio il goal/nogoal con l'over/under o le scommesse sul risultato con quelle sul marcatore della partita.7. Scommesse sul primo marcatore: si punta sul giocatore che segnerà il primo goal della partita. In questo caso, bisogna essere ben informati sulla formazione.8. Scommesse sul risultato del primo tempo: in questo caso si punta sulla squadra che sarà in vantaggio al termine del primo tempo.9. Scommesse sul numero di angoli: si punta sull'eventuale numero di angoli che verranno battuti durante la partita.10. Scommesse sulla somma dei punteggi: si tratta di una scommessa in cui si punta sulla somma dei punteggi di diverse partite di calcio giocate contemporaneamente.Spesso si sente parlare di “scommesse asiatiche” nel settore delle scommesse calcistiche. Ma di cosa si tratta? Esistono in Italia? La risposta è sì.Le scommesse asiatiche sono una delle forme più popolari di scommesse sportive al mondo. Si tratta di un tipo di scommessa che viene utilizzata spesso dagli scommettitori esperti, sia per la sua flessibilità che per i suoi elevati potenziali guadagni. La particolarità delle scommesse asiatiche sta nel fatto che esse utilizzano solo due opzioni di punta, ovvero “handicap” e “over/under”. Ciò significa che, invece di puntare sulla vittoria di una squadra, si punta su quanto margine di vantaggio avrà tale squadra rispetto agli avversari, oppure su quanti gol verranno segnati.Le scommesse asiatiche differiscono anche dalle scommesse tradizionali perché permettono di scommettere su due diversi valori dell'handicap. Infatti, le scommesse con handicap dividono l'opzione di vittoria della squadra in due: una scommessa vinta se la squadra vince per almeno un certo margine (l'handicap scelto) e una scommessa persa se la squadra perde o vince per un margine inferiore a quello dell'handicap scelto.L'asian bet è ormai diventato popolare anche tra i giocatori meno esperti, con piattaforme come BetinAsia ( https://betinasia.com/it/ ) che spiegano anche a loro come sfruttare i vantaggi di questo tipo di scommessa.Uno degli altri vantaggi è che le scommesse asiatiche offrono anche una specie di “assicurazione”, chiamata “split bet”, in cui si può puntare sui due possibili risultati dell'handicap e vincere metà della scommessa.Che sia una semplice scommessa sulla squadra vincente o una scommessa più complessa, gli appassionati di sport sanno che hanno a disposizione un'ampia scelta su cui puntare. Con la giusta dose di responsabilità, ci si può divertire comodamente da casa seguendo lo sport e, perché no, guadagnare anche una piccola somma.