Festa di primavera al Canile Cerni tra visite e servizi fotografici

| 12:06 - 26 Maggio 2023

Visite guidate, piante fiorite e servizio fotografico ad hoc per il proprio animale. Domani, sabato 27 maggio, un appuntamento da non perdere allo Stefano Cerni di Rimini (via San Salvatore n. 32), con la Festa di Primavera in Canile, una festa aperta alla cittadinanza, in programma dalle ore 10 alle ore 16, durante la quale i partecipanti potranno visitare la struttura di San Salvatore e conoscere i tanti ospiti a quattro zampe presenti.



Un'occasione speciale che, oltre a gustare l'ormai tradizionale merenda preparata dai volontari del canile, vedrà anche l'allestimento di un mercatino di piante fiorite stagionali.







Inoltre, chi vorrà, potrà realizzare un servizio fotografico al proprio cane o gatto con la fotografa professionista Anna, conosciuta su Instagram come @mypetphotography, specializzata nelle foto per animali (per prenotazione scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3292255722).