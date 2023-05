Moto della Polstrada contro auto a Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 12:02 - 26 Maggio 2023

I mezzi coinvolti nell'incidente.

Scontro tra auto e moto questa mattina intorno alle 11.30, venerdì 26 maggio, a Novafeltria. La motocicletta della Polstrada era al seguito di un corteo di auto storiche e procedeva in direzione mare. Secondo una prima ricostruzione all'altezza di via XXIV Maggio, l'auto avrebbe iniziato la svolta a sinistra in via Manzoni venendo centrata dalla motocicletta. Un violento impatto che ha, fortunatamente, avuto conseguenze solo per i mezzi coinvolti. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale e i Carabinieri. Lievi ripercussioni sul traffico.