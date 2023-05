Remo Anzovino presenta il suo nuovo disco al Fulgor di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:45 - 26 Maggio 2023

Remo Anzovino in concerto - foto di Paolo Grasso.

Sabato 27 maggio, alle 18.00 al Cinema Fulgor di Rimini, il grande compositore Remo Anzovino presenta il nuovo disco. L'evento è promosso dalla Clinica Nuova Ricerca di Rimini, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.







Don't Forget to Fly è un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte, un'esplorazione onirica del volo in cui l'ascoltatore è chiamato a vivere la seconda vita di Icaro.



Sul palco, insieme al suo pianoforte, Anzovino coinvolgerà tutti i presenti con una musica caratterizzata per il forte elemento visivo, che si contraddistingue per leggerezza e luminosità.







Uscito il 12 maggio e distribuito da Believe, Don't Forget to Fly è il primo disco completamente 'piano solo' della sua carriera, una metafora che traduce in puro suono il bisogno degli esseri umani di volare, le immagini dinamiche di un sogno che si rivela poco alla volta come un potente mezzo di interpretazione della realtà.







Anzovino torna dopo sei anni dal fortunato album "Nocturne", arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. L'artista è protagonista di progetti al confine tra musica e cinema: Anzovino è stato celebrato con il Nastro D'Argento 2019 Musica dell'Arte per le sue colonne sonore e ha collezionato oltre 24 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo solo su Spotify.







Compositore, pianista, performer, avvocato penalista, Anzovino ha almeno 4 vite e forse più, posizionandosi tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo.









REMO ANZOVINO



È uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei ed è uno degli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film. Nato a Pordenone nel 1976 da genitori napoletani, scrive musica da quando aveva 11 anni.



Remo Anzovino ha pubblicato 18 dischi tra album di studio e colonne sonore, ed è autore della celebre 9 ottobre 1963 (Suite for Vajont), scelta dalla Fondazione Vajont quale musica ufficiale in ricordo delle vittime.



Come compositore, ha strettamente legato il suo nome al cinema firmando le colonne sonore di prestigiosi documentari: da "Ritratto di Regina" a "Pasolini Maestro Corsaro", passando per le colonne sonore dei cinque film realizzati per la serie "La Grande Arte al Cinema" (Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, Picasso, Monet e Gauguin) che gli sono valsi il Nastro D'Argento nel 2019 e la pubblicazione di un box set celebrativo intitolato "Art Film Music" uscito in tutto il mondo per Sony Classical.



Ha composto e diretto la colonna sonora originale del film Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione, regia di Giovanni Troilo (Sky/Quoiat/Nexo digital) dal 15 maggio al cinema.



Le sue musiche sono utilizzate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie (Alitalia, Bulgari) e da celebri trasmissioni televisive (Ulisse di Alberto Angela, Otto e Mezzo, I Dieci Comandamenti, Ballarò).



Remo Anzovino è anche un brillante avvocato penalista, laureatosi 24enne con lode all'Università di Bologna in Diritto Penale, ha patrocinato centinaia di processi distinguendosi per rigore e indipendenza.