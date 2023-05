Biblioteca, Teatro, archeologia e la 'lucciolata' nel weekend a Rimini

Eventi

Rimini

| 10:45 - 26 Maggio 2023

L'area archeologica del ponte San Vito.

Anche questo fine settimana è ricco il programma di visite guidate per scoprire i tesori storici, culturali e naturalistici della città. Come ogni ultimo sabato del mese torna la visita guidata alle sale antiche della Biblioteca Gambalunga (ore 11, ingresso libero su prenotazione), la biblioteca civica più antica d'Italia, inserita nella collana edita da Taschen dal titolo The World's Most Beautiful Libraries, fra le più belle al mondo. Domenica 28 maggio (ore 11) si aprono le porte del Teatro Galli, progettato dall'architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque (ingresso a pagamento, tel. 0541 793879).



Questa settimana le visite guidate di VisitRimini conducono invece alla scoperta di luoghi insoliti, come l'area archeologica del Ponte di San Vito (sabato 27 maggio, ore 15.30), per una passeggiata nella natura e nella storia all'interno dell'area del ponte romano,da poco riqualificata. Oltre ai resti del ponte si potranno ammirare la grande quercia, il Torrente Uso, la Chiesa di San Vito & Modesto, fino ad arrivare alla Via Emilia. Per domenica 28 è in programma la Lucciolata a Covignano (ore 21), un'escursione notturna accompagnata da una guida turistica e ambientale per andare alla ricerca delle lucciole, le "piccole luci a intermittenza" che magicamente all'imbrunire appaiono lungo i sentieri di Covignano, tra racconti, poesie e curiosità.



Inoltre, come ogni fine settimana, non mancano gli itinerari alla scoperta delle bellezze nascoste della città, tra la Rimini di Fellini, a piedi o in sella ad una bici, e l'antico borgo dei pescatori.



Queste tutte le proposte di visite guidate nel dettaglio:



sabato 27 maggio 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico



Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche



Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l'esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Ore 11 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326,



sabato 27 maggio 2023

Chiesa dei Santi Vito e Modesto (partenza del tour), via Emilia Vecchia - Rimini, San Vito

Visita guidata all'area archeologica di San Vito

Rimini City Tour: A cura di Visit Rimini

Una passeggiata nella natura all'interno dell'area archeologica del Ponte di San Vito con una guida che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell'area archeologica, recentemente riqualificata, raccontando la storia del ponte romano e del torrente Uso ed alcuni aneddoti e curiosità sulla zona e sul ponticello militare relativo alla seconda guerra mondiale presente nell'area. Oltre ai resti del ponte si potrà ammirare anche la sua quercia, e, a seguire, è prevista una visita alla chiesa di San Vito e Modesto.

Ore 15.30 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441



Tutti i sabati di maggio 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: nel pomeriggio Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441



domenica 28 maggio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita, a cura dei Musei Comunali di Rimini, è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.

Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879





domenica 28 maggio 2023

Parcheggio all'incrocio tra via Carpi, via Santa Cristina e via Mirandola - Rimini Covignano

Lucciolata a Covignano

Rimini City Tour: Visita guidata a cura di Visit Rimini

Il colle di Covignano è la meta della lucciolata. Accompagnati da una guida turistica e ambientale si andrà alla ricerca della magie di queste "piccole luci a intermittenza" che magicamente all'imbrunire appaiono lungo i sentieri. Un percorso insolito e inedito dove è la natura la vera protagonista. Un'escursione notturna della durata di circa 2 ore tra racconti, poesie e curiosità. Si raccomandano scarpe da trekking, giacca e torcia.

Ore 21.00 A pagamento: adulti € 12 - bambini € 8 (6-14 anni)



Info: 0541 51441





ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì, ore 10 - 15 - 21 (a scelta)

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

il venerdì, ore 10 - 15 - 21 (a scelta)

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

il sabato ore 15.30

A pagamento su prenotazione. Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com