Calcio Promozione, Gabicce Gradara: contro l'Urbania ultima chiamata per i playoff

26 Maggio 2023





Ultima partita della stagione in cui il Gabicce Gradara si gioca tutte le sue carte per l'accesso ai playoff. Sabato allo stadio Magi (ore 16,30) la squadra di Vergoni – quinta in classifica - ospita l'Urbania, già certa del secondo posto e che anche vincendo non può far saltare la posta season perché il margine dalla quinta e dalla terza sarà sotto i dieci punti.



La squadra di casa (49 punti), che ha due lunghezze di vantaggio su Sant'Orso e Biagio Nazzaro (47), deve vincere per mettere al sicuro i playoff in una posizione definibile però dopo il 90' in base ai risultati di Portuali e Vigor Castelfidardo; con un pareggio, il Gabicce Gradara andrebbe agli spareggi promozione in caso di arrivo a pari punti con la Biagio Nazzaro mentre verrebbe escluso in caso di arrivo pari punti con il Sant'Orso (differenza reti negli scontri diretti) e a tre con Sant'Orso e Biagio Nazzaro (classifica avulsa).



“Dobbiamo contare sulle nostre forze e basta – dice il tecnico del Gabicce Gradara Filippo Vergoni – per non doverci affidare alle speranze dei risultati delle rivali. L'Urbania viene da un periodo complicato con quattro punti nelle ultime cinque partite e quindi anche in vista della seconda fase e della pressione della piazza non può permettersi passi falsi e dunque non mi aspetto regali”.



Come sta la sua squadra?



“Anche il Gabicce Gradara non è al meglio, nelle ultime partite abbiamo fatto i conti con qualche assenza, addirittura cinque nell'ultima trasferta contro l'Olimpia Marzocca. La nostra prestazione è stata buona in fase di non possesso tanto che non abbiamo rischiato più di tanto, meno in fase di costruzione. Contro l'Urbania dovremo essere più propositivi e coraggiosi in avanti visto che ci giochiamo la stagione”.



In caso di pareggio contro l'Urbania la sua squadra sarebbe ai playoff in caso di pareggio o sconfitta del Sant'Orso a Montecchio...



“Il Montecchio ha fatto una stagione straordinaria, vorrà congedarsi dai suoi tifosi al meglio, vincendo e tagliare così il traguardo degli 80 punti o comunque senza sconfitta. Ma, ripeto, noi dobbiamo vincere per non dipendere dagli altri. Se poi sarà quinto, quarto o terzo posto poco importa, la cosa importante è centrare il traguardo”.



In caso di quinto posto tra sette giorni si affronterà di nuovo l'Urbania in partita secca in trasferta con un solo risultato a disposizione: la vittoria.



In casa Gabicce Gradara out Pierri, Bartolini e Domini, l'under Gabrielli potrebbe recuperare e disponibile torna l'under Capi che ha scontato la squalifica di un turno.